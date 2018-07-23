Вийшов фільм до 30-річчя відновлення чернечого життя у Києво-Печерській лаврі

Вийшов у світ короткометражний фільм про історію Києво-Печерської лаври.

Фільм присвячений 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі і опублікований на офіційному сайті обителі.

Фільм, який детально розповідає про історію Лаври, знятий з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

Режисером відео став Дмитро Міхно. При роботі над фільмом творці використовували архівні фото- та відеоматеріали.