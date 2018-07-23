Вийшов фільм до 30-річчя відновлення чернечого життя у Києво-Печерській лаврі
16:45, 23 липня 2018Православ`я
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При роботі над фільмом творці використовували архівні фото- і відеоматеріали / lavra.ua
Вийшов у світ короткометражний фільм про історію Києво-Печерської лаври.
Фільм присвячений 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі і опублікований на офіційному сайті обителі.
Фільм, який детально розповідає про історію Лаври, знятий з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія.
Режисером відео став Дмитро Міхно. При роботі над фільмом творці використовували архівні фото- та відеоматеріали.
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