Конотопська єпархія УПЦ відзначила 25-річний ювілей

16:03, 23 липня 2018
Православ`я
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Конотопська єпархія урочисто відзначила 25-річний ювілей / news.church.ua

У день святкування керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній очолив Божественну літургію у Свято-Вознесенському кафедральному соборі міста Конотоп, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії. 

/ news.church.ua

За Богослужінням були нагороджені Другим Хрестом із прикрасами архімандрит Никон, благочинний Середино-Будського округу, архімандрит Миколай, благочинний Ямпільського округу, та протоієрей Михаїл Минда, благочинний Кролевецького округу. 

/ news.church.ua

Після читання Святого Євангелія керуючий справами УПЦ звернувся до вірян зі словом проповіді.

«Євангеліє ми повинні не просто читати, - зазначив владика. - Не повинно бути ні одного дня, коли ми не змогли б поспілкуватися з Богом через Євангеліє. І не просто прочитати частину, яку ми собі обрали, а присвятити цей невеликий час тому, щоб прожити життя Христове».

/ news.church.ua

Після Богослужіння митрополит Антоній привітав архієпископа Романа зі святом та подарував владиці Панагію з Хрестом.

На завершення свята були нагороджені орденами, медалями та грамотами клірики та парафіяни Конотопської єпархії.

У свою чергу архієпископ Роман подарував митрополиту Антонію ікону Пресвятої Богородиці.

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