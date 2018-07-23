Вчора, 22 липня, Конотопська єпархія УПЦ відзначила 25-річний ювілей.

У день святкування керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній очолив Божественну літургію у Свято-Вознесенському кафедральному соборі міста Конотоп, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

За Богослужінням були нагороджені Другим Хрестом із прикрасами архімандрит Никон, благочинний Середино-Будського округу, архімандрит Миколай, благочинний Ямпільського округу, та протоієрей Михаїл Минда, благочинний Кролевецького округу.

Після читання Святого Євангелія керуючий справами УПЦ звернувся до вірян зі словом проповіді.

«Євангеліє ми повинні не просто читати, - зазначив владика. - Не повинно бути ні одного дня, коли ми не змогли б поспілкуватися з Богом через Євангеліє. І не просто прочитати частину, яку ми собі обрали, а присвятити цей невеликий час тому, щоб прожити життя Христове».

Після Богослужіння митрополит Антоній привітав архієпископа Романа зі святом та подарував владиці Панагію з Хрестом.

На завершення свята були нагороджені орденами, медалями та грамотами клірики та парафіяни Конотопської єпархії.

У свою чергу архієпископ Роман подарував митрополиту Антонію ікону Пресвятої Богородиці.