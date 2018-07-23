У РПЦ закликали батьків не викладати в Інтернеті фото своїх дітей у непристойному вигляді.

Батьки не повинні виставляти на показ в Інтернеті своїх дітей у непристойному вигляді, вважає митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє сайт журналу "Фома".

"Я б порадив ніколи не виставляти дітей напоказ і на посміховисько. Особливо в оголеному і напівоголеному вигляді, тому що все це може призвести до сумних наслідків, - сказав владика Іларіон.

Так представник Церкви прокоментував викладене в Інтернеті відео з малолітніми дівчатками, які виконують танець на жердині.

"Я думаю, що діти не повинні брати участь у подібних розвагах. У цьому випадку не йде мова про порнографію, але про дії, які розбещують. Вони розбещують і тих дітей, які в цьому беруть участь, і тих дітей, які на це дивляться, і тих дітей і дорослих, які на це дивляться через Інтернет", - сказав митрополит.

Як зауважив владика Іларіон, «багато зґвалтувань починалися з того, що хтось побачив когось на фотографії або на відео, потім почав переслідувати, потім відбувається зґвалтування або навіть зґвалтування і вбивство».