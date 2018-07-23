У Кам'янському православні молилися перед іконою апостола Андрія Первозванного, яка прибула з Греції

У рамках Всеукраїнського хресного ходу апостольським шляхом – водами Дніпра, 22 липня в Кам'янське прибув образ Апостола Андрія Первозванного, написаний в жіночому монастирі міста Патри (Греція).

Архієреєм Патрійської Митрополії митрополитом Хризостомом в ікону вкладено частинку мощей святого апостола і хреста, на якому він був розп'ятий, повідомляє прес-служба Кам'янської єпархії УПЦ.

Ікона направляється в столицю для участі в урочистостях з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27-28 липня і послідовно відвідає всі міста на Дніпрі.

У Свято-Миколаївському кафедральному соборі м. Кам'янське перед початком Божественної літургії образ зустрічав архієпископ Каменський і Царичанський Володимир та духовенство собору, які звершили перед образом молебень.