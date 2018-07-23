До Кременчука прибула ікона з частиною мощів апостола Андрія Первозванного

До Кременчуцького Свято-Троїцького храму 23 липня привезли ікону з частинкою мощів Андрія Первозванного.

Як повідомляє "Місто" з посиланням на Свято-Троїцький храм, тут ікона пробуде лише один день.

Потім ікону з частинкою мощів Андрія Первозванного перевезуть в інші церковні парафії.