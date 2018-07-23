До Кременчука прибула ікона з частиною мощів апостола Андрія Первозванного
10:09, 23 липня 2018Православ`я
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Свято-Троїцький храм Кременчука / krem-school19.ucoz.ua
До Кременчуцького Свято-Троїцького храму 23 липня привезли ікону з частинкою мощів Андрія Первозванного.
Як повідомляє "Місто" з посиланням на Свято-Троїцький храм, тут ікона пробуде лише один день.
Потім ікону з частинкою мощів Андрія Первозванного перевезуть в інші церковні парафії.
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