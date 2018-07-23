Напередодні дня пам’яті преподобного Антонія Печерського Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській лаврі

Напередодні дня пам’яті преподобного Антонія Печерського, 22 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Сьогодні зранку у цьому ж храмі розпочалося святкове богослужіння. В обителі будуть здійснені шість Літургій, у тому числі нічне богослужіння. Після закінчення Божественної літургії в Успенському соборі архієреї, духовенство і віруючі пройдуть хресним ходом до Ближніх (Антонієвих) печер. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Преподобний Антоній Києво-Печерський народився у 983 році в місті Любечі, недалеко від Чернігова. З юних літ подвижник бажав послужити Богові в чернечому чині. Промислом Божим прп. Антоній удостоївся прийняти чернецтво на Святій Горі Афон. Там він отримав повеління від ігумена повернутися на Батьківщину та звершувати серед земляків свій чернечий подвиг.

Разом із цим благословенням майбутній засновник Києво-Печерського монастиря отримав від ігумена пророчу настанову: «Нехай буде на тобі благословення Святої Афонської Гори, від тебе виникне багато іноків». Згодом преподобний утворив перший руський монастир – Києво-Печерську обитель, через що був прославлений Церквою як начальник усіх руських ченців.