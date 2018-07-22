У Чернівцях поховали єпископа Тихона (Чижевського)

23:47, 22 липня 2018
Православ`я
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Керуючий Івано-Франківською єпархією єпископ Тихон помер 14 липня / news.church.ua

Тіло владики Тихона перевезли з Івано-Франківська до кафедрального Свято-Духівського собору Чернівців перед вечірнім богослужінням 21 липня, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

Всенічне бдіння очолив митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій.

Наступного дня Божественну літургію та чин поховання звершив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій.

Після богослужіння та прощання зі спочилим владикою архієреї та численна паства провели його в останню путь. Поховали єпископа Тихона (Чижевського) на братському кладовищі Різдва Пресвятої Богородиці чоловічого монастиря «Гореча» Чернівців.

Керуючий Івано-Франківською єпархією єпископ Тихон (в миру Степан Васильович Чижевський) відійшов до Господа 14 липня 2018 року після тривалої хвороби, під час перебування в Греції. Спочилий владика віддав служінню Православній Церкві 45 років свого життя. 

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