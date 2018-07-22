У Казані відбулися урочистості на честь явлення Казанської ікони Божої Матері

У день святкування явлення ікони Пресвятої Богородиці, 21 липня, в столиці Татарстану Казані пройшли церковні урочистості.

Цього дня у Благовіщенському соборі Казанського кремля була звершена Божественна літургія, яку очолив митрополит Казанський і Татарстанський Феофан, повідомляє сайт "Православие в Татарстане".

Після богослужіння розпочався багатотисячний хресний хід із шанованим древнім списком Казанської ікони Божої Матері.

Молитовна хода пройшла від Благовіщенського собору Казанського кремля до місця віднайдення чудотворного образу.

Після прибуття у Казансько-Богородицький монастир поруч із собором Казанської ікони Богородиці, який відновлюється, було звершено молебний спів Цариці Небесній.

На завершення урочистостей насельники монастиря у священному сані звершили спів акафісту перед Казанської іконою Божої Матері. Віруючі вклонилися чудотворному списку Цариці Небесної.