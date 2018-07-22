У Казані відбулися урочистості на честь явлення Казанської ікони Божої Матері

22:57, 22 липня 2018
Православ`я
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У Казані відбулися урочистості на честь явлення Казанської ікони Божої Матері / tatmitropolia.ru

Цього дня у Благовіщенському соборі Казанського кремля була звершена Божественна літургія, яку очолив митрополит Казанський і Татарстанський Феофан, повідомляє сайт "Православие в Татарстане".

/ tatmitropolia.ru

Після богослужіння розпочався багатотисячний хресний хід із шанованим древнім списком Казанської ікони Божої Матері.

/ tatmitropolia.ru

Молитовна хода пройшла від Благовіщенського собору Казанського кремля до місця віднайдення чудотворного образу.

/ tatmitropolia.ru

Після прибуття у Казансько-Богородицький монастир поруч із собором Казанської ікони Богородиці, який відновлюється, було звершено молебний спів Цариці Небесній.

На завершення урочистостей насельники монастиря у священному сані звершили спів акафісту перед Казанської іконою Божої Матері. Віруючі вклонилися чудотворному списку Цариці Небесної.

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