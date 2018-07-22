Митрополит Онуфрій благословив відкриття фотовиставки «Хресна дорога Лаври»

Сьогодні, 22 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій благословив відкриття масштабної фотовиставки «Хресна дорога Лаври», яке відбулося у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври.

Виставка присвячена 30-річчю відродження чернечого життя у Святій Успенській Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На унікальних архівних фото виставки відображені моменти розквіту, наруги, руйнування і дивного відродження обителі.

Після відкриття для представників ЗМІ відбувся брифінг, під час якого Предстоятель і намісник обителі розповіли про значення Святої Лаври для України і Православного світу та відповіли на запитання журналістів.

«Свята Києво-Печерська лавра є серцем України. Але й не тільки нашої держави, а й усіх держав, в яких живуть народи, які вийшли з купелі Хрещення на берегах Дніпра", - сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій.