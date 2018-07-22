Митрополит Онуфрій розповів про земні шляхи, що ведуть до Бога (+відео)

Якщо людина покладається на Бога, то Бог посилає їй усе, що потрібно для земного життя і для спасіння на Небі.

Про це сказав Предстоятель УПЦ під час своєї недільної проповіді у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав про євангельське чудо насичення 5-тисячного народу п’ятьма хлібами і двома рибинами (Мф. 14: 15-21) і розповів, чому Господь сотворив це чудо саме в пустелі.

Як підкреслив Предстоятель, у пустелі легше пізнається Бог, Божа любов і Боже милосердя. Тому святі отці духовно вдосконалюватися йшли у пустелю, а не в місто. Саме тому, щоб пізнати Бога, кожна людина має прагнути потрапити до духовної пустелі.

«Духовна пустеля — це те місце для людини, в якому немає умов для виживання. Та як ми можемо потрапити в духовну пустелю? — запитується Архіпастир і відповідає. — Тільки слідуючи за Христом, тільки виконуючи заповіді Христові».

Блаженніший владика описав декілька шляхів до цієї духовної пустелі. Один зі шляхів веде через смирення і прощення ворогів, тому що «смиренним Бог дає благодать». «Якщо людина не помстилась ворогові за образи, то значить – пішла за Христом у пустелю, а там уже людина пізнає, що ображають не ті, хто хочуть, а ті, кому Господь дозволяє, тобто за Божим допустом. А Бог попускає ці образи як ліки — ліки від гордині, що губить і вбиває нас», — пояснив він.

Другий шлях до пізнання Бога, який описав Блаженніший Митрополит Онуфрій, відкривається тим, хто творить милостиню, допомагає бідним і нужденним.

Ще один шлях до духовної пустелі веде через храм Божий, де людина отримує благословення Боже, а благословення робить її щасливою. «Щастя людини залежить не від достатку, а від того, наскільки людина близька до Бога. А в храмі людина звертається до Бога і наближається до свого Творця… Тільки та людина, яка ввіряє себе Христу, здатна вміщати в собі Божі милості, цій людині відкривається краса Божа», — зазначив Блаженнійший владика.

Предстоятель наголосив: «Коли б люди пішли за Христом, а не за своїми пристратями і задоволеннями, то Христос би прогодував не тільки 7 мільярдів населення земної кулі, а в тисячі і тисячі разів більше».

«Весь сенс нашого життя в тому, щоб ми жили з Христом. Якщо людина живе з Христом, то навіть у пустелі навчається Божественної мудрості, навчається бачити Божественну красу, велич Господню і Боже милосердя», — підсумував Блаженніший Митрополит Онуфрій.