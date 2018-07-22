У Святогірській лаврі відбудуться урочистості з нагоди святкування Святогірської ікони Божої Матері
16:11, 22 липня 2018Православ`я
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Святкування на честь Святогірської ікони Божої Матері відбувається щорічно / facebook.com/svlavra
У Святогірській лаврі відбудуться урочистості з нагоди святкування Святогірської ікони Божої Матері.
Святкування на честь Святогірської ікони Божої Матері відбувається щороку 30 липня, повідомляється на сайті обителі..
У цей урочистий день в обителі з Успенського собору хресний хід слідує до пам'ятника Богородиці на лаврській площі. Чудотворний образ, який несуть священнослужителі на руках, супроводжує з молебним співом вся братія обителі та тисячі паломників.
З розкладом богослужінь у дні святкування Святогірської ікони Божої Матері можна ознайомитися тут.
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