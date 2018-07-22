У Святогірській лаврі відбудуться урочистості з нагоди святкування Святогірської ікони Божої Матері.

Святкування на честь Святогірської ікони Божої Матері відбувається щороку 30 липня, повідомляється на сайті обителі..

У цей урочистий день в обителі з Успенського собору хресний хід слідує до пам'ятника Богородиці на лаврській площі. Чудотворний образ, який несуть священнослужителі на руках, супроводжує з молебним співом вся братія обителі та тисячі паломників.

З розкладом богослужінь у дні святкування Святогірської ікони Божої Матері можна ознайомитися тут.