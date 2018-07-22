Митрополит Онуфрій зустрівся з дітьми, які втратили батьків під час воєнних дій на сході України

У суботу, 21 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій зустрівся з дітьми-сиротами, які втратили батьків під час воєнних дій на сході нашої держави.

Зустріч Архіпастиря з дітьми-сиротами та сестрами милосердя, які опікувались ними, відбулась в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

З благословення митрополита Онуфрія для дітей було організовано відпочинок впродовж 20 днів. Вони побували у монастирі в урочищі Кип’яче, відпочивали у літньому таборі в селі Степок Обухівського району під опікою сестринства св. Іуліанії Ольшанської. Також для дітей були проведені екскурсії та інші заходи у столиці.

Під час зустрічі Предстоятель УПЦ спілкувався з дітьми, вручив їм подарунки та благословив у дорогу до Краматорська, де вони перебувають у дитячому будинку.