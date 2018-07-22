У Валаамському монастирі відбудеться фестиваль православного співу, присвячений подвигу новомучеників
01:32, 22 липня 2018Православ`я
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Тема фестивалю цього року – подвиг Новомучеників / valaam.ru
На острові Валаам 28-29 липня відбудеться IV Міжнародний Свято-Володимирський Валаамский фестиваль православного співу «Просвітитель».
Тема фестивалю цього року – подвиг Новомучеників і сповідників Православної Церкви і його значення для збереження православної віри, повідомляє сайт Валаамського монастиря.
Учасниками релігійного і культурного свята цього року стануть хорові колективи та сольні виконавці з Росії, Греції, Фінляндії та інших країн.
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