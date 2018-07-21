У Дніпро прибула ікона з часткою мощей апостола Андрія Первозванного

Сьогодні, 21 липня, у рамках Всеукраїнського хресного ходу в Дніпро прибула ікона апостола Андрія Первозванного, написана в жіночому монастирі Греції.

Ікона прибула у рамках Всеукраїнського хресного ходу апостольським шляхом – водами Дніпра, до міста Дніпро у храм на честь Собору Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, повідомляє "Мост-Днепр".

Ікона візьме участь в урочистостях, присвячених 1030-літтю Хрещення Русі, які відбудуться у Києві 27-28 липня. Митрополитом Хризостомом, керуючим Патрийської Митрополії, в ікону вкладено частинки мощей святого Апостола і хреста, на якому він був розп'ятий.