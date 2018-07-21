Напередодні неділі митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Сьогодні, напередодні Неділі 8-ої після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, завтра Архіпастир звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 8.30.

Нагадаємо, у четвер, 19 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив чин освячення приділів на честь Воскресіння Христового і Успіння Богородиці та Божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі на Теремках у Києві.