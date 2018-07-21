Напередодні неділі митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі
22:49, 21 липня 2018Православ`я
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Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
Сьогодні, напередодні Неділі 8-ої після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, завтра Архіпастир звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 8.30.
Нагадаємо, у четвер, 19 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив чин освячення приділів на честь Воскресіння Христового і Успіння Богородиці та Божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі на Теремках у Києві.
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