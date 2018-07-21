На Сергіївському подвор'ї у Єрусалимі вшанували пам'ять сім'ї Миколи ІІ

Вчора, 20 липня, на Сергіївському подвор'ї у Єрусалимі відбувся урочистий акт пам'яті, присвячений 100-річчю з дня трагічної загибелі Царської сім'ї.

День пам'яті розпочався з молебню святим царственим страстотерпцям, який звершив начальник Руської Духовної Місії у Єрусалимі архімандрит Олександр (Єлисов), повідомляє сайт Руської духовної місії у Єрусалимі.

По закінченні офіційної частини відбулася презентація першої виставкової експозиції музею Імператорського Православного Палестинського Товариства в державі Ізраїль, яка розмістилася у залах Сергіївського подвор'я.

Організатором заходу виступило ізраїльське відділення Імператорського Православного Палестинського Товариства.