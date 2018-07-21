В УПЦ заявили, що в Овручі перевізники скасували рейси, щоб не везти вірян у Київ на хресний хід

Вірянам Української Православної Церкви намагаються перешкодити брати участь у молебні на Володимирській гірці та Хресному Ході 27 липня у столиці, заборонивши усім перевізникам Овруцького району їхати цього дня маршрутом на Київ.

Про це заявляють в Овруцькій єпархії Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Вчора-позавчора ми хотіли уточнити чи все буде нормально, нам всі почали масово відмовляти - усі автоперевізники, усі ті, хто має свої автопарки, усі власники мікроавтобусів. Називають різні причини", - розповів протоієрей Олег Домінський, в.о. Народицького благочиння Овруцької єпархії. "Але неофіційно розповідають, що 27-го виходити на рейси у напрямку Києва їм заборонили спецслужби", - додав він.

На думку священика "влада намагається штучно створити видимість того, що віруючих Української Православної Церкви менше, аніж прихильників УПЦ КП".

За словами представника УПЦ, організацією автобусів для участі в урочистостях Київського Патріархату займаються самі місцеві адміністрації.

"На 28-ме число дана вказівка адміністраціям - вони організовують автобуси, у примусовому порядку збираються кошти з підприємців, усіх чиновників в обов’язковому порядку будуть садити в автобуси і везти до Філарета. Все це для того, щоб потім показати по телебаченню, що Київський Патріархат буцімто підтримують більше українців", - вважає отець Олег.

Як повідомляють на сайті УПЦ, інформацію про активне використання адміністративного ресурсу для забезпечення масовості заходів Київського Патріархату на День Хрещення Русі підтверджують у всіх регіонах України.

Так, митрополит Запорізькій і Мелітопольський Лука у своєму зверненні до чиновників Запорізької обласної державної адміністрації констатує скарги від духовенства і прихожан, які повідомляють про те, що влада Запорізької ОДА "примушує представників бізнесу оплатити автобуси для відправки в Київ і участі в заходах, що проводяться 28 липня УПЦ КП та "ненав’язливо" пропонує своїм підлеглим відвідати ці заходи.

Архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій (Гутченко) поділився аналогічною інформацією.

У коментарях до його повідомлення користувачі соцмережі повідомили, що подібна дискримінація вірян УПЦ спостерігається у Тернополі, Черкасах, Херсоні та в інших містах.