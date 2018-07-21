У Києво-Печерській лаврі відкрилась виставка «Дім Пресвятої Богородиці», присвячена 30–річчю відродження чернечого життя в обителі

Понад 100 експонатів і святинь XVІІІ – ХІХ століть побачать відвідувачі виставки, що проходить у рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі та 30-річчя відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі.

Зокрема на виставці, що проходить у боковому приділі Успенського собору Лаври, представлені експонати з музейних фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, історичні літописи та ікони XVІІІ – ХІХ ст., речі широкого застосування, що належать прочанам ХІХ ст. а також речі з особистих колекцій архієреїв Української Православної Церкви, повідомляє сайт обителі.

У відкритті виставки взяв участь намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.

У день пам’яті преподобного Антонія Печерського, 23 липня, о 9:30 виставку відвідають благочинний Києво-Печерської Лаври архімандрит Антоній і глава науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського заповідника Крайній Костянтин, які дадуть відповіді гостям виставки та представникам ЗМІ.

Нагадаємо, що в Трапезній палаті храму преподобних Антонія та Феодосія Печерських також відкривається фотовиставка «Хресний шлях Лаври». А 20 липня в актовій залі Києво-Печерської обителі відбулося відкриття Міжнародної конференції «Києво-Печерська Лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки».