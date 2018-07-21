В Івано-Франківську попрощалися зі спочилим єпископом Тихоном

Сьогодні, 21 липня, у кафедральному соборі Різдва Христового Івано-Франківська після Божественної літургії звершено чин відспівування та прощання зі спочилим єпископом Івано-Франківським і Коломийським Тихоном.

Після відспівування тіло владики Тихона перевезуть до Чернівців для поховання, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Очікується приїзд перед вечірнім богослужінням у кафедральному Свято-Духівському соборі Чернівців. Чин поховання відбудеться 22 липня після ранньої Літургії.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, чин поховання єпископа Тихона (Чижевського) очолить митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій.

Нагадаємо, що керуючий Івано-Франківською єпархією УПЦ єпископ Тихон (в миру Степан Васильович Чижевський) відійшов до Господа 14 липня після тривалої хвороби під час перебування у Греції. Спочилий владика віддав служінню Православній Церкві 45 років свого життя. У пам’яті своєї пастви спочилий єпископ Тихон назавжди залишиться глибоко віруючою людиною та добрим і милуючим архіпастирем.