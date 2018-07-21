На Рівненщині вшанували пам'ять покровительки Полісся

На Рівненщині 19 липня вшанували пам'ять покровительки Полісся.

Цього дня митрополит Сарненський і Поліський Анатолій очолив святкову літургію у Свято-Миколаївському храмі Дубровиці з нагоди дня пам'яті святої праведної діви Іуліанії, княжни Ольшанської – покровительки Поліського краю, котра родом із міста Дубровиця, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.

Святкове богослужіння об'єднало багатьох віруючих, які прийшли з інших храмів міста. Під час проповіді митрополит Анатолій привітав парафіян зі святами та побажав їм міцності віри, духовних сил і заступництва святої Іуліанії.

Свята праведна діва Іуліанія, що жила в XVII столітті, стала другою зі святих жон Русі, яка удостоїлася бути похована у печерах Києво-Печерської лаври. На іконах свята Іуліанія зображується в соборі святих Отців Києво-Печерської обителі.