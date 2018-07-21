Віруючі Запоріжжя візьмуть участь у Всеукраїнському хресному ході до Дня Хрещення Русі

Запорізька єпархія УПЦ візьме участь у Всеукраїнському хресній ході, приуроченому до святкування 1030-річчя Хрещення Русі, дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира, який проходитиме 27-28 липня у Києві.

Запис парафіян, які бажають взяти участь у поїздці, проводиться на всіх парафіях єпархії, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

26 липня від Свято-Покровського архієрейського собору (пр-т Соборний, 37) із Запоріжжя до столиці вирушать автобуси. Вартість паломницької поїздки – 50 гривень.