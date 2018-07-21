У Словаччині вшанували пам'ять сім'ї Миколи ІІ

01:35, 21 липня 2018
Православ`я
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Пам'ять царствених страстотерпців вшанували у Словаччині / mospat.ru

Цього дня Предстоятель Православної Церкви Чеських земель і Словаччини Ростислав очолив Божественну літургію у місті Стропков у храмі Положення Ризи Пресвятої Богородиці, повідомляє сайт patriarchia.ru.

По закінченні Літургії Митрополит Чеських земель і Словаччини Ростислав урочисто вручив митрополиту Барнаульскому і Алтайському Сергію дар для Руської Православної Церкви – іконописний образ святих Царствених страстотерпців, виготовлений православними віруючими міста Стропкова з нагоди 100-річчя мученицької кончини у Єкатеринбурзі царської сім'ї.

/ mospat.ru

18 липня на урочистостях з нагоди дня преподобного Сергія Радонезького у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі митрополит Барнаульський і Алтайський Сергій передав дарчу ікону зі Словаччини Патріарху Кирилу.

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