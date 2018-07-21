У Белграді відзначили день пам'яті царствених страстотерпців

У Белграді 17 липня відбулися урочисті заходи, приурочені до 100-річчя мученицької кончини сімейства Романових.

Божественну літургію у Руському Свято-Троїцькому храмі – Подвор'ї Руської Православної Церкви в Белграді - очолив Патріарх Сербський Іриней, повідомляє сайт patriarchia.ru.

Після закінчення богослужіння Предстоятель Сербської Православної Церкви при великому скупченні віруючого народу очолив хресний хід до пам'ятника святому царю-страстотерпцу Миколі II, де був відслужений молебень, після якого Патріарх Іриней звернувся до присутніх зі словом про особистість та подвиг останнього російського імператора, про духовне відродження Росії.

18 липня у приміщенні ректорату Белградського державного університету відбувся організований Подвор'ям Руської Православної Церкви у Белграді круглий стіл на тему «Цар Микола II Романов – правитель і святий».