У Житомирській єпархії УПЦ моляться за загиблих у страшній ДТП поблизу Житомира

У Житомирській єпархії УПЦ моляться за загиблих у страшній ДТП, що сталася сьогодні поблизу Житомира.

Про це зазначив разом зі словами співчуття родичам загиблих на своїй сторінці у Фейсбук митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.

"Щирі співчуття сім'ям і родинам загиблих у страшній ДТП поблизу м. Житомира. Ми надзвичайно сильно молимо Бога, аби Він упокоїв душі невинно померлих в оселях Небесних. Помочі Божої, сили та терпіння близьким", - написав митрополит Никодим.

Унаслідок ДТП на трасі Київ – Чоп на Житомирщині загинули 10 людей та ще 10 травмовано. Аварія сталась 20 липня близько 10.40 поблизу села Глибочиця Житомирського району, повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.