У Криму випустили фільм про Севастопольські сторінки сім'ї Миколи ІІ
22:29, 20 липня 2018Православ`я
18 0
Фільм заснований на щоденникових записах, листах і газетних статтях / monasterium.ru
До сотої річниці вбивства святих царствених страстотерпців авторським колективом 1-го Севастопольського телеканалу за участю Свято-Климентівського Інкерманського печерного чоловічого монастиря Севастополя, вийшов у світ фільм «Микола II і сім'я государя. Севастопольські сторінки».
У фільмі використані матеріали, фотографії та фрагменти відеосюжетів з особистого архіву голови Історичного клубу «Севастополь Таврійський» кандидата історичних наук В. Прокопенкова, повідомляє "Монастирський вісник".
Фільм заснований на щоденникових записах, листах і газетних статтях. Наталії Брайко, автору фільму, у створенні стрічки допомагав цілий колектив соратників і однодумців.
Подивитися фільм можна тут.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter