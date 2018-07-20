У Криму випустили фільм про Севастопольські сторінки сім'ї Миколи ІІ

До сотої річниці вбивства святих царствених страстотерпців авторським колективом 1-го Севастопольського телеканалу за участю Свято-Климентівського Інкерманського печерного чоловічого монастиря Севастополя, вийшов у світ фільм «Микола II і сім'я государя. Севастопольські сторінки».

У фільмі використані матеріали, фотографії та фрагменти відеосюжетів з особистого архіву голови Історичного клубу «Севастополь Таврійський» кандидата історичних наук В. Прокопенкова, повідомляє "Монастирський вісник".

Фільм заснований на щоденникових записах, листах і газетних статтях. Наталії Брайко, автору фільму, у створенні стрічки допомагав цілий колектив соратників і однодумців.

Подивитися фільм можна тут.