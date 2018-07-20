Митрополит Онуфрій вручив подарунки дітям-учасникам турніру з художньої гімнастики

Блаженніший Митрополит Онуфрій 20 липня відвідав VIII Міжнародний турнір з художньої гімнастики “ІМПЕРІЯ ЮНИХ ТАЛАНТІВ – 2018”.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, захід відбувся у Спорткомплексі Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Предстоятель підтримав юних гімнасток під час їхніх виступів, а потім звернувся до учасників з вітальним словом. Під час церемонії нагородження переможців Блаженніший Владика вручив дітям подарунки та благословив їх.

Організатором турніру є Союз Православних Сил на чолі із заслуженим тренером України Юрієм Цикаленко.

Мета турніру – піднімати рівень художньої гімнастики України, виховувати професійних спортсменок, гармонійно розвинених особистостей, які вміють працювати і перемагати.