У Києво-Печерській лаврі розпочалась Міжнародна конференція «Києво-Печерська Лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки»

В актовій залі Києво-Печерської обителі 20 липня відбулося відкриття Міжнародної конференції «Києво-Печерська Лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки».

Захід очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Форум присвячений 30-річчю відродження чернечого життя в Києво-Печерській лаврі, 1035-річчю від дня народження «отця давньоруського чернецтва» прп. Антонія Печерського та 1030-річчю Хрещення Київської Русі.

Перша частина пленарного засідання за традицією розпочалась з вітальних слів організаторів конференції та ієрархів, які доклали зусиль, щоб захід відбувся.

Далі робота конференції буде продовжуватись у чотирьох секціях:

- «Києво-Печерська Лавра: історія і подвижники».

- «Духовно-історичні та культурні зв’язки зі Святою Землею і Горою Афон».

- «Києво-Печерська Лавра – спадщина, література і мистецтво».

- «Києво-Печерська Лавра і православні монастирі і чернецтво в Центрально-Східній Європі».

Форум триватиме 20-21 липня. Конференція покликана сприяти обміну досвідом, системному і різнобічному обговоренню, вивченню і популяризації спадщини Києво-Печерської Лаври, її ролі та значення в історії та культурі України, народів Центрально-Східної Європи і християнського Сходу.

У конференції беруть участь представники зі Святої Гори Афон і від храму Гробу Господнього в Єрусалимі, а також з Великобританії, США, Росії, Білорусі, Греції, Ізраїлю, Австрії, Німеччини, Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі, Сербії, Чехії, Грузії.

22-23 липня, до дня пам’яті прп. Антонія Печерського, відбудеться урочисте богослужіння з нагоди 30-річчя відродження чернечого життя в Києво-Печерській Лаврі та 1035-річчя від дня народження прп. Антонія Печерського.

Організатори: Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київська духовна академія і семінарія, Міжнародний інститут афонської спадщини.