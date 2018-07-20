У Білорусі в день Барколабовської ікони Богородиці православні пройдуть хресним ходом 40 кілометрів

З благословення архієпископа Могилівського і Мстиславського Софронія 23 липня відбудеться традиційний хресний хід на честь ікони Божої Матері Барколабовської.

Як повідомляється на офіційному порталі Білоруської Православної Церкви, 40-кілометровий шлях прочан пролягатиме зі Свято-Миколаївського монастиря в Могильові до Спасо-Вознесенського монастиря в селищі Барколабово Биховського району, де перебуває чудотворна ікона (через населені пункти: Буйничі, Сілець, Салтанівка, Новосілки, Дашківка, Стайки, Борівка, Ляди).

***Барколабовська ікона Пресвятої Богородиці - одна з головних святинь Східної Білорусі.

Знаменита ікона особливо прославилася чудесами під час Північної війни та війни 1812 року. Після 1920 року, коли монастир був закритий, ікону зберігали віруючі. А напередодні Великодня 1953 року чудотворну ікону принесли в Свято-Троїцький храм Бихова. Там чудотворний образ зберігався до липня 2010 року, незмінно збираючи велику кількість віруючих. 25 липня 2010 р. стародавня ікона була урочисто перенесена у відновлювану Барколабовську обитель. Тепер тут відзначають подвійне свято чудотворного образу: 24 липня - день набуття і 25 липня - день перенесення ікони з Бихова у Барколабовський монастир.