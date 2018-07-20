Відбувся водний хресний хід на байдарках по річці Прип'ять

З 13 по 17 липня в Турівській єпархії (Білоруська Православна Церква) відбувся водний хресний хід на байдарках (сплав) по річці Прип'ять «Шляхом святителя Макарія, митрополита Київського, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі.

Як повідомляється на офіційному порталі Білоруської Православної Церкви, всього у хресному ході взяли участь 45 осіб.

Ввечері 13 липня, перед початком сплаву, всі учасники водного хресного ходу зібралися в місті Турові на набережній річки Прип'ять, де розбили наметовий табір і підготували байдарки до довгої подорожі.

Молебень просто неба очолив єпископ Леонід. Владика окропив кожного святою водою і побажав Божої допомоги та успішного проходження водного хресного ходу.

Вранці 14 липня, після спільної молитви й трапези, всі з Божою допомогою вирушили по річці Прип'ять. На чолі колони пливла байдарка з хоругвою священномученика Макарія Київського святителя, особливо шанованого в Турівській єпархії.

Маршрут сплаву проходив від м. Турова ‒ колиски Православ'я на Поліській землі через д. Переровский Млинок, ам. Лясковичі, м. Петриків і до села Скригалів Мозирського району ‒ місця мученицької кончини священномученика Макарія, і склав 120 км по воді.

На березі старого русла річки учасників хресного ходу на байдарках зустрів владика Леонід і привітав з прибуттям.

На завершення хресного ходу біля стели святителю Макарію єпископ Леонід звершив подячний молебень, і прочитав молитву священномученику Макарію.