У Києві загинув знаменитий церковний кіт Біллі

У Києві трагічно загинув знаменитий церковний кіт Біллі.

Як повідомляє "Правмір", Біллі був підопічним котячого притулку в Спасо-Преображенському чоловічому монастирі в селі Нещарів. Про загибель кота розповів на сторінці в Facebook благочинний обителі священик Анастасій Корсанюк.

«Кошеням Біллі потрапив у в'язницю, де користувався загальною любов'ю і ласкою. Через два роки він переїхав в наш монастир, де відразу ж завоював прихильність і повагу братії, не в останню чергу завдяки тому, що був розумним і привітним котом.

Деякий час Біллі ніс церковний послух і ловив мишей в храмі. Після відставки він продовжив нести чергування у церковних дверей під час богослужінь та нічного читання псалтиря, лише зрідка передаючи вахту іншому коту», – розповів благочинний монастиря.

Священик зазначає, що «своєю знаменитою фотографією з владикою Іоною (намісник Троїцького Іонинського чоловічого монастиря в Києві), Біллі подарував посмішку багатьом десяткам тисяч користувачів інтернету по всьому світу».