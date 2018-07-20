В Овруцькій єпархії УПЦ помітили фейкову сторінку митрополита Віссаріона у Фейсбуці

В Овруцькій єпархії УПЦ сказали, що у Фейсбуці поширюється фейкова інформація від імені митрополита Віссаріона.

Про це повідомляє прес-служба Овруцької єпархії УПЦ.

"У зв'язку з тим, що в соціальній мережі Фейсбук хтось створив сторінку під назвою «Віссаріон Стретович», на якій з'являється різна провокаційна інформація, до якої я, митрополит Овруцький Віссаріон, не маю ніякого відношення, вважаю своїм обов'язком ще раз повідомити: ця фейкова сторінка створена деякими ворогами Святої Христової Церкви", - повідомляється на сайті єпархії.