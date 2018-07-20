До Вінниці прибули ікони з мощами десяти святих цілителів

02:14, 20 липня 2018
Православ`я
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У Вінниці зустріли ікони з мощами десяти святих цілителів / orthodox.vinnica.ua

Зустріч святинь відбулася біля Військово-медичного центру Центрального регіону, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua

Ікони з мощами святого великомученика Пантелеїмона, священномученика Антипи Пергамського, святителя Луки Кримського, безсрібників Косьми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана та Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, та священномученика Іраклія Кіпрського пронесли територією медичного центру.

/ orthodox.vinnica.ua

Хресна хода зробила зупинку перед пам’ятним хрестом, де була відслужена літія за загиблими у Донецькій і Луганській областях українськими воїнами.

Після заупокійної молитви хресна хода рушила до Свято-Троїцького скельного храму, який знаходиться на території Військово-медичного Центру. Тут був відправлений молебень з акафістом святим цілителям.

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Ікони з частками святих мощей відвідають три лікарняних храми, храм Стрітення Господнього та кафедральний собор м. Вінниці.

Під час перебування мощей у лікарняних закладах, будуть підноситися сугубі молитви до святих угодників Божих за тих, хто перебуває у лікарнях, особливо за воїнів, які лікуються або проходять реабілітацію.

Ікони з мощами святих цілителів перебуватимуть у Свято-Троїцькому скельному храмі до 20 липня. З детальним графіком перебування ікон у Вінниці можна ознайомитися за посиланням.

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