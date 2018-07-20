Вчора, 19 липня, у рамках Всеукраїнської хресної ходи до Вінниці прибули ікони з мощами десяти святих цілителів.

Зустріч святинь відбулася біля Військово-медичного центру Центрального регіону, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Ікони з мощами святого великомученика Пантелеїмона, священномученика Антипи Пергамського, святителя Луки Кримського, безсрібників Косьми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана та Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, та священномученика Іраклія Кіпрського пронесли територією медичного центру.

Хресна хода зробила зупинку перед пам’ятним хрестом, де була відслужена літія за загиблими у Донецькій і Луганській областях українськими воїнами.

Після заупокійної молитви хресна хода рушила до Свято-Троїцького скельного храму, який знаходиться на території Військово-медичного Центру. Тут був відправлений молебень з акафістом святим цілителям.

Ікони з частками святих мощей відвідають три лікарняних храми, храм Стрітення Господнього та кафедральний собор м. Вінниці.

Під час перебування мощей у лікарняних закладах, будуть підноситися сугубі молитви до святих угодників Божих за тих, хто перебуває у лікарнях, особливо за воїнів, які лікуються або проходять реабілітацію.

Ікони з мощами святих цілителів перебуватимуть у Свято-Троїцькому скельному храмі до 20 липня. З детальним графіком перебування ікон у Вінниці можна ознайомитися за посиланням.