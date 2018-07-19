У кафедральному соборі Івано-Франківська відбудеться прощання з єпископом Тихоном

У кафедральному соборі Івано-Франківська відбудеться прощання зі спочилим керуючим Івано-Франківською єпархією УПЦ єпископом Тихоном (Чижевським).

Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ повідомляє, що прибуття тіла новопреставленого єпископа Тихона очікується в ніч з 20 на 21 липня у кафедральному соборі Різдва Христового міста Івано-Франківська.

У суботу о 7.30 ранку у соборі розпочнуться Часи, о 8.00 - Божественна літургія, після якої буде звершено чин відспівування. Після цього священство та миряни зможуть попрощатися зі спочилим Архіпастирем.

Потім тіло владики Тихона перевезуть до Чернівців для поховання.