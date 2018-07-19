У кафедральному соборі Івано-Франківська відбудеться прощання з єпископом Тихоном
23:36, 19 липня 2018Православ`я
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Єпископ Тихон помер 14 липня / ivano-frankivsk.church.ua
У кафедральному соборі Івано-Франківська відбудеться прощання зі спочилим керуючим Івано-Франківською єпархією УПЦ єпископом Тихоном (Чижевським).
Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ повідомляє, що прибуття тіла новопреставленого єпископа Тихона очікується в ніч з 20 на 21 липня у кафедральному соборі Різдва Христового міста Івано-Франківська.
У суботу о 7.30 ранку у соборі розпочнуться Часи, о 8.00 - Божественна літургія, після якої буде звершено чин відспівування. Після цього священство та миряни зможуть попрощатися зі спочилим Архіпастирем.
Потім тіло владики Тихона перевезуть до Чернівців для поховання.
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