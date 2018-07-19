Богослови та вчені з 15 країн світу візьмуть участь у міжнародній конференції, присвяченій 30-річчю відродження чернецтва у Києво-Печерській лаврі

Міжнародна конференція на тему «Києво-Печерська Лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки» відбудеться 20 – 21 липня у Києво-Печерській лаврі і об’єднає 80 богословів і вчених із 15 країн світу.

Присвячений форум 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі, 1035-річчю від дня народження «отця давньоруського чернецтва» прп. Антонія Печерського та 1030-річчю Хрещення Київської Русі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на afon.org.ua.

Конференція покликана сприяти обміну досвідом, системному і різнобічному обговоренню, вивченню і популяризації спадщини Києво-Печерської Лаври, її ролі та значення в історії та культурі України, народів Центрально-Східної Європи і християнського Сходу. У роботі конференції планується участь представників Помісних Православних Церков, богословів і вчених з різних країн світу.

Зокрема, у конференції беруть участь представники зі Святої Гори Афон і від храму Гробу Господнього в Єрусалимі, а також з Великобританії, США, Росії, Білорусі, Греції, Ізраїлю, Австрії, Німеччини, Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі, Сербії, Чехії, Грузії.

22-23 липня, до дня пам’яті прп. Антонія Печерського, відбудеться урочисте богослужіння з нагоди 30-річчя відродження чернечого життя в Києво-Печерській Лаврі та 1035-річчя від дня народження прп. Антонія Печерського.

Організатори: Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київська духовна академія і семінарія, Міжнародний інститут афонської спадщини.

Робота конференції буде розподілена за чотирма секціями: 1.) «Києво-Печерська Лавра: історія і подвижники»; 2.) «Духовно-історичні та культурні зв’язки зі Святою Землею і Горою Афон»; 3.) «Києво-Печерська Лавра – спадщина, література і мистецтво»; 4.) «Києво-Печерська Лавра і православні монастирі і чернецтво в Центрально-Східній Європі».

Із Програмою конференції можна ознайомитися тут.