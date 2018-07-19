У Білорусі відкрили виставку розпису церков епохи Київської Русі

У Вітебську (Білорусь) 11 липня відбулося відкриття виставки копій стародавнього фрескового живопису XI-XII століть храмів Полоцька, Пскова, Новгорода.

На виставці «Образ, традиція і час» представлено фресковий живопис, а також іконопис, які є копіями фрагментів розпису стін церков і монастирів епохи Київської Русі, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Копії виконали випускники кафедри монументально-декоративного мистецтва Білоруської державної академії мистецтв.

Експозицію склали копії фресок XI-XII століть Спасо-Преображенської церкви Полоцького монастиря, церкви Різдва Богородиці Снітогорського жіночого монастиря поблизу Пскова (1313), Спасо-Преображенської церкви (близько 1140 року) Мирозького монастиря у Пскові.

Стіни цих храмів розписані зображеннями святих та біблійних сюжетів у візантійському стилі.