У Києво-Печерській лаврі спростували чутки про «молебень за зниження цін»

До «молебню», який збираються провести на початку серпня біля стін Києво-Печерської лаври, монастир не має ніякого відношення.

Акція «Молитва за зниження цін на громадський транспорт у Києві», оголошення про яку поширюється в мережі Інтернет, «планується без благословення і без узгодження з намісником і братією монастиря», повідомляє прес-служба обителі.

Також в Лаврі повідомили, що кожного дня під час усіх богослужінь в монастирі підносяться молитви про Київ, про мир в Україні та про добробут українського народу, до яких може долучитися кожен охочий.

"Братія Лаври не має наміру брати участь в політичних акціях, які прикриваються авторитетом Церкви. До чого закликаємо і всіх православних християн. Тих же, хто бажає помолитися в лаврських храмах, запрошуємо взяти участь у богослужіннях, які встановлено звершувати у нашій святій обителі», - відзначили у прес-службі Києво-Печерської лаври.