У Польщі в день пам'яті великої княгині Єлизавети архієрей УПЦ звершив літургію

Єпископ Баришівський Віктор 18 липня взяв участь у заходах, присвячених 100-річчю мученицької кончини великої княгині Єлизавети Федорівни.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, єпископ Віктор звершив Божественну літургію в храмі Архистратига Божого Михаїла в селищі Соколовсько Валбжиського повіту Дольношльонського воєводства.

По завершенні літургії відбувся хресний хід від храму до будинку преподобномучениці Єлизавети, де в каплиці на її честь був відслужений молебень до святої, яка свого часу опікувалася будівництвом храму Архистратига Михаїла в Соколовсько. Наприкінці владика звернувся з вітальним словом до парафіян, гостей і паломників, які прибули з України, Чехії та Німеччини. На молитовну згадку єпископ Віктор подарував ікону Всіх святих воїнів.

Ввечері цього ж дня на центральному майдані селища відбувся музичний фестиваль «Біла Лілія». Захід було організовано з благословення архієпископа Вроцлавського і Щецинського Георгія керівниками фонду преподобномучениці Єлизавети Андрієм та Людмилою Вовк. На концерті були присутні представники органів самоврядування і центральної влади, священнослужителі Польської та Української Православних Церков, місцеві жителі та гості з сусідніх країн.

Перед глядачами з концертною програмою виступили дитячий ансамбль українських дітей із Вроцлава «Belcanto», хор православного ординаріату Війська Польського, переможець телевізійного проекту «Голос країни – 2017» протоієрей Олександр Клименко та відома піаністка з Японії Ацуко Сета.