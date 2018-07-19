Митрополит Онуфрій освятив приділи в Спасо-Преображенському соборі на Теремках

Предстоятель Української Православної Церкви 19 липня очолив чин освячення приділів на честь Воскресіння Христового і Успіння Богородиці та Божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі на Теремках у Києві.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіддю.

Також Предстоятель висловив подяку ктитору Преображенського собору Ігорю Лисову за створення храмового комплексу на Теремках та з нагоди 60-річчя нагородив його церковним орденом преподобного Іова Почаївського.