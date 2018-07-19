У Кишиневі побудують церкву на честь преподобного Сергія Радонезького

У Кишиневі побудують храм на честь преподобного Сергія Радонезького.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook президент Молдови Ігор Додон, повідомляє "Правмір".

Наразі для церкви шукається відповідне місце, яке буде освячене Патріархом Кирилом. Проект церкви знаходиться в розробці.

"Преподобний Сергій Радонезький був і залишиться тією духовною та історичною фігурою, яка зближує братні православні народи...", – зазначив Ігор Додон.

У 2014 році з ініціативи Ігоря Додона в Молдову були доставлені ікона та мощі преподобного Сергія Радонезького з Троїце-Сергієвої лаври. Їм змогли вклонитися понад 200 тисяч жителів країни. У 2015 році в місті Бельці святому був встановлений пам'ятник, який освятив єпископ Бєльцький і Фалештський Маркелл.