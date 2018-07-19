Віруючі УПЦ пройдуть хресним ходом до Почаївської лаври 23 населених пункта

Від Свято-Катеринівського храму міста Здолбунів з 30 липня по 1 серпня відбудеться піше паломництво до Свято-Успенської Почаївської лаври, приурочене вшануванню Почаївської ікони Божої Матері – 5 серпня.

Вихід від Свято-Катеринівського храму м. Здолбунів 30 липня о 5.00, повідомляє прес-служба Рівненської єпархії УПЦ.

Перед ходом у храмі буде відслужена (нічна) Божественна літургія. Початок о 01.30. Потім - молебень о 04.15. Прибуття до Почаївської лаври 1 серпня орієнтовно о 17.00 – 18.00.

Маршрут пішого Хресного ходу до Свято-Успенської Почаївської лаври:



30 липня, понеділок: села Богдашів, Пятигори, Глинськ, Ульбарів, Квітневе, Озеряни, Молодаво, Мирогоща, Рачин, смт. Варковичі та місто Дубно. Нічліг у м. Дубно – Різдво-Богородичний храм.

31 липня, вівторок:

6.30 – Вхідні молитви. 6.40 – Часи. 7.00 – Божественна літургія. Молебень.

Села Тараканів, Підлужжя, Птича, Верба, Стовпець, Онишківці. Нічліг - джерело Святої праведної Анни, с.Онишківці.

23.30 – Вхідні молитви. 23.40 – Часи. 00.00 – Божественна літургія.

1 серпня, середа:

Божа Гора, села Великі Бережці, Савчиці, Дунаїв, Діброва, Почаїв. Нічліг у лаврі.