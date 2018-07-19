У день пам'яті преподобного Сергія Радонезького Митрополит Онуфрій молився в Троїце-Сергієвій лаврі

У день віднайдення мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького, 18 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій служив за Божественною літургією в Успенському соборі Свято-Троїцької Сергієвої лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святкову Божественну літургію очолив Патріарх Кирил у співслужінні архієреїв Руської Православної Церкви та Помісних Православних Церков.

У богослужінні також взяли участь архієреї Української Православної Церкви: митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій і митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Після закінчення літургії на Соборній площі перед шанованою іконою преподобного Сергія Радонезького був звершений молебень.