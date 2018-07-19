В Єрусалимі в соту річницю загибелі великої княгині Єлисавети віруючі з п'яти країн молилися біля її мощей в Гефсиманії

Блаженніший Патріарх Єрусалимський Феофіл III, якого супроводжували архієпископ Антидоноський Нектарій, представник Патріарха Єрусалимського при Патріархові Константинопольському, і референт Його Блаженства архімандрит Варфоломій відвідали богослужіння 18 липня, в день пам'яті великої княгині Єлисавети та інокині Варвари в Гефсиманії.

Як повідомляє РДМ в Єрусалимі, вікарій Східно-Американської єпархії єпископ Манхеттенський Миколай звершив Божественну літургію в обителі святої рівноапостольної Марії Магдалини в Гефсиманії, де почивають чесні мощі преподобномучениць.

Його Преосвященству співслужили начальник Руської духовної місії в Єрусалимі архімандрит Олександр (Елисов) і духовенство Місії начальник Духовної місії Руської Зарубіжної Церкви архімандрит Роман (Красовський) та духовенство обителі святої рівноапостольної Марії Магдалини, а також паломники у священному сані з Руської, Української, Сербської, Болгарської та Чеської Православних Церков.

За Літургією молилися настоятелька Гефсиманської обителі ігуменя Єлисавета (Шмельц) з сестрами, настоятелька Спасо-Вознесенського Елеонского жіночого монастиря ігуменя Варвара (Новікова) з сестрами, насельниці Горненського жіночого монастиря та численні паломники.

По закінченні Літургії перед мощами преподобномучениці великої княгині Єлисавети ієрархами Єрусалимської і Руської Православних Церков і собором духовенства був звершений молебень.