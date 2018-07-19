Патріарх Кирил розповів, чому Сергій Радонезький надихав князів і став прикладом життя для ченців

Преподобний Сергій Радонезький став прикладом для бажаючих жити за чернечими обітницями, став духовним світочем.

Про це Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил сказав в день обрітення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі, повідомляє patriarchia.ru.

"Його духовний вплив сягав далеко за межі чернечих обителей, далеко за межі стін, які захищали і захищали ці обителі. Преподобний Сергій став моральним еталоном, ідеалом життя народу. [...] І не лише в часи, коли він жив, - протягом століть образ святого преподобного Сергія надихав і князів, і простий люд, і тих, хто носив меч на стегні, і землеробів. Він надихав усіх. [...] Саме преподобний Сергій, разом з багатьма іншими, сформував через благодатну дію всієї Церкви на уми і серця людей те, що можна назвати особливістю нашої душі", - сказав Патріарх Кирил.