До Кривого Рогу прибудуть мощі святих Петра і Февронії, покровителів сім'ї та вірності

До Кривого Рогу 21 липня прибудуть мощі святих благовірних князя Петра і княгині Февронії Муромських, чудотворців, покровителів сім'ї та вірності.

Святиня прибуде зі Свято-Іллінського чоловічого монастиря, що знаходиться на території Одеської єпархії Української Православної Церкви, повідомляє сайт Криворізької єпархії УПЦ.

Святі Петро і Февронія є зразком християнського шлюбу. Своїми молитвами вони зводять небесне благословення на тих, хто вступає у шлюб.

Зустріч святих мощей відбудеться 21 липня о 15.30 у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Кривого Рогу.