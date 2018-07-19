До Кривого Рогу прибудуть мощі святих Петра і Февронії, покровителів сім'ї та вірності
05:21, 19 липня 2018Православ`я
270 0
До Кривого Рогу 21 липня прибудуть мощі святих благовірних князя Петра і княгині Февронії Муромських, чудотворців, покровителів сім'ї та вірності.
Святиня прибуде зі Свято-Іллінського чоловічого монастиря, що знаходиться на території Одеської єпархії Української Православної Церкви, повідомляє сайт Криворізької єпархії УПЦ.
Святі Петро і Февронія є зразком християнського шлюбу. Своїми молитвами вони зводять небесне благословення на тих, хто вступає у шлюб.
Зустріч святих мощей відбудеться 21 липня о 15.30 у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Кривого Рогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter