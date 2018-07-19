У Запоріжжі відзначать День православної бабусі

У вівторок, 24 липня, Православна Церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної великої княгині Ольги, яка стала першим правителем Русі, що прийняв християнство, бабусі Хрестителя Русі – рівноапостольного великого князя Володимира.

Цього дня у храмі на честь Святої княгині Ольги міста Запоріжжя відбудеться традиційне свято – День православної бабусі, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

О 8 ранку в храмі буде відслужена Божественна Літургія, а о 10.30 на майданчику біля храму розпочнеться святкова концертна програма.