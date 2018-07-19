У Подільську відкрилася виставка, присвячена гонінням на Православну Церкву в ХХ столітті

Вчора, 18 липня, у Свято-Миколаївському соборі Подільська відкрилася виставка «Зі смерті в життя», присвячена 100-річчю початку гонінь на Православну Церкву в ХХ столітті.

Організатори виставки переконані, що вона допоможе усвідомити духовну силу мучеників, сприятиме духовному вихованню підростаючого покоління та зміцненню православної віри, повідомляє сайт Балтської єпархії УПЦ.

«Життя і подвиг Одеських нових мучеників у виставці проходить у ключі всієї епохи гонінь. Тут поступово розкривається весь жах, що обрушився на Церкву, і показується Її славна перемога. Пам'ять новомучеників дуже важлива для нас, віруючих, що живуть нині», - зазначають організатори.

Робота виставки триватиме до 22 липня.