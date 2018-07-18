Для православних Африки відкрили фотовиставку про царську сім'ю Романових

Фотовиставка «Останні Романови» відкрилася у Російському православному храмі преподобного Сергія Радонезького у Йоганнесбурзі (ПАР) до столітньої річниці розстрілу імператора Миколи II та його сім'ї.

У вівторок відвідувачам були представлені понад 50 знімків з їх особистих фотоальбомів, вивезених за кордон фрейліною імператриці Анною Вирубовою та на цей час зберігаються у США, повідомляє "Благовіст-інфо".

У 1937 році шість альбомів з фотографіями родини останнього російського монарха були продані студенту Єльського університету Роберту Брюстеру, який згодом передав їх в університетську Бібліотеку рідкісних книг і манускриптів. Нещодавно Романовський архів був відсканований і переданий Сретенському монастирю, який надав частину знімків для організації фотовиставки у ПАР.

«Серед фотографій є як офіційні портрети, так і фотографії суто особисті, які представляють членів імператорської родини не просто якимись далекими історичними особистостями, святими, а живими людьми. Ми можемо тут бачити, як вони збирали гриби, годували овечок, каталися на велосипеді, брали участь у різних благодійних громадських акціях, у тому числі під час Першої світової війни», - зазначив на презентації виставки протоієрей Даниїл Луговий.