У Кам'янець-Подільську відбувся перший випуск в іконописній школі

День пам’яті святого іконописця преподобного Андрія Рубльова, 17 липня, став особливо знаменним для Кам’янець-Подільської іконописної школи.

У храмі на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відбувся урочистий акт, присвячений першому випуску студентів К-ПіШ та завершенню навчального року, повідомляється на сайті храму.

Урочистій частині передувала Божественна літургія та подячний молебень. Під час літургії учні школи причащалися Святих Христових Таїн.

Урочисте зібрання очолив митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор.

За результатами семестрових оцінок та за результатами захисту дипломних робіт усі дипломники отримали кваліфікацію «Іконописець».

Урочисте вручення дипломів проводив митрополит Феодор разом із завідувачем іконописною школою ієреєм Вадимом Гаджаманом. Всім випускникам були вручені довідки про закінчення школи та пам’ятні подарунки у вигляді книги.