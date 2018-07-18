Грузинський Патріарх висловив співчуття сім'ям шахтарів, які загинули на шахті «Мінделі»

Католикос-Патріарх Всієї Грузії Ілія II висловив співчуття сім'ям шахтарів, загиблих на шахті «Міндель» в Ткібулі.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на newsgeorgia.ge.

«Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з трагедією, що сталася 16 липня на шахті «Міндель». Молимося, щоб воскреслий Спаситель упокоїв у Царстві Небесному безсмертні душі Лаші Порчхідзе, Бадрі Каркашадзе, Михайла Гамезардашвілі, Мурмана Лілуашвілі, а їх членам сім'ї та рідним дав мир і сили подолати нещастя», - сказав Грузинський Патріарх.

У зв'язку з трагедією на шахті «Міндель» 16 липня у Грузії оголосили днем жалоби. Свої співчуття сім'ям загиблих вже висловили прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе і президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Католікос усіх вірмен Гарегін II висловив співчуття Католікосу-Патріарху всієї Грузії Ілії II у зв'язку з трагедією на шахті Міндель.