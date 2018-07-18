На святкування 1030-річчя Хрещення Русі з Греції до Києва по Дніпру доставлять ікону апостола Андрія Первозваного

Чудотворний образ із часткою мощей апостола Андрія прибуде до Києва з грецького міста Патри шляхом самого апостола - по Дніпру - 27 липня, а 22 липня ікону зустрічатимуть у місті Кам’янське на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу Кам’янської єпархії.

Зустріч образу відбудеться у Свято-Миколаївському кафедральному соборі м. Кам’янське 22 липня, у неділю, о 9.00. Ікона пробуде тут до всенічного бдіння, потім попрямує до Києва.

Ікона святого апостола Андрія Первозваного написана у жіночому монастирі м. Патри. Митрополитом Хризостомом, керуючим Патрійською Митрополією, в ікону вкладена частка мощей святого апостола і хреста, на котрому саме у Патрах його було розп’ято.